Одна страна уже переживает дефицит: стоит ли украинцам готовиться к подорожанию одного из ключевых продуктов

В Польше вспышка птичьего гриппа повлекла за собой дефицит яиц. Эксперт высказался по поводу возможного подорожания этого продукта для украинцев.

Об этом рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка в комментарии УНИАН.

"Существует вероятность увеличения экспорта яиц из Украины в Польшу, поскольку наша страна является ведущим поставщиком этого товара в Европейский Союз. Второе место по объемам поставок занимает Великобритания, а третье – Аргентина. Если ситуация на польском рынке ухудшится, страна может расширить импорт украинских яиц для политики стабилизации рынка,"

В то же время, по его словам, значительный рост цен на яйца в Украине пока не прогнозируется.

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Если Украина сможет поддерживать стабильные торговые отношения с партнерами и удовлетворять их потребности в яйцах, экспорт этого продукта активизируется, что может привести к незначительному кратковременному росту цен. Однако существенного удорожания яиц в ближайшей перспективе не прогнозируется. Сейчас количество кур-несушек в стране остается на уровне прошлого года, а с наступлением теплого времени года производство яиц на птицефабриках должно вырасти, – отмечает Максим Гопка.

Также эксперт выделил основные факторы, которые могут повлиять на стоимость яиц в Украине:

ситуация на внешних рынках;

цены на корма для птицы;

повышенный спрос перед Пасхой.

Напомним, ранее мы говорили, что в Украине с начала 2025 года наблюдается резкий рост стоимости подсолнечного масла.

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