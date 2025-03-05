Одна країна вже переживає дефіцит: чи варто українцям готуватися до подорожчання одного з ключових продуктів

У Польщі спалах пташиного грипу спричинив дефіцит яєць. Експерт висловився щодо можливого подорожчання цього продукту для українців.

Про це розповів аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка в коментарі для УНІАН.

"Існує ймовірність збільшення експорту яєць з України до Польщі, оскільки наша країна є провідним постачальником цього товару до Європейського Союзу. Друге місце за обсягами постачань займає Великобританія, а третє – Аргентина. Якщо ситуація на польському ринку погіршиться, країна може розширити імпорт українських яєць для стабілізації ринку, хоча це залежатиме від внутрішньої політики Польщі", – зазначив Гопка.

Водночас, за його словами, значного зростання цін на яйця в Україні наразі не прогнозується.

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Якщо Україна зможе підтримувати стабільні торговельні відносини з партнерами та задовольняти їхні потреби в яйцях, експорт цього продукту активізується, що може призвести до незначного короткочасного зростання цін. Однак суттєвого подорожчання яєць у найближчій перспективі не прогнозується. Наразі кількість курей-несучок у країні залишається на рівні минулого року, а з настанням теплої пори року виробництво яєць на птахофабриках має зрости, – зазначає Максим Гопка.

Також експерт виділив основні фактори, що можуть вплинути на вартість яєць в Україні:

ситуація на зовнішніх ринках;

ціни на корми для птиці;

підвищений попит перед Великоднем.

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