Огонь HIMARS уничтожил российские 'Торнадо-Г' и 'Мста-С' на юге (видео)

Бойцы сил специальных операций уничтожили российские самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С" и реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" на Южном направлении. Для этого украинские военные применили HIMARS.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram. Экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированные вражеские 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" и РСЗО "Торнадо-Г".

В частности эти военные машины предназначены для уничтожения тяжелой техники, живой силы, разрушения полевых фортификационных сооружений, препятствования маневрам врага в глубине его обороны.

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Таким образом, операторы ССО определили координаторы российских целей и привели по ним огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате САУ "Мста-С" была уничтожена, а РСЗО "Торнадо-Г" повреждена и не подлежит ремонту.

В опубликованном пресс-службой ССО видео бойцы показали, как обнаружили в лесу российскую технику с помощью беспилотника. После этого по ней направили огонь HIMАRS, в результате чего произошел взрыв, в небо взвился густой дым, а техника противника перестала функционировать.

Напомним, на днях бойцы ССО с помощью минометов уничтожили российскую группу возле Авдеевки.

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