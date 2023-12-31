Попали в яблочко: российскую БМП разорвало после удара дроном (видео)

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады с помощью беспилотника уничтожили боевую машину пехоту россиян на Авдеевском направлении фронта. Вместе с БМП были уничтожены и оккупанты, прятавшиеся в военной технике.

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Кадрами ликвидации поделились в официальном Телеграм-канале 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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На видео можно увидеть, как аэроразведка зафиксировала БМП врага и оккупантов, сидевших в машине. На "место назначения" был направлен дрон-камикадзе, который влетел четко в открытую заднюю дверцу БМП и выполнил поставленную ему задачу на отлично.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на Авдеевском направлении воинами ССО была обезврежена разведывательная группа российских боевиков.

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