Сбили редкий дрон: 47-я бригада показала приземление российского SuperСam (видео)

Украинские зенитчики из 47-й отдельной механизированной бригады сбили редкий российский беспилотный летательный аппарат SuperSam. Посредством этого дрона Вооруженные силы Российской Федерации вели воздушную разведку.

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Об этом сообщили в пресс-службе 47-й бригады в Facebook.

Этот беспилотник появился на вооружении русской армии после начала полномасштабного вторжения 22 февраля 2022 года.

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Зенитчики 47-й ОМБр приземлили редкий вражеский беспилотник SuperSam. Сначала такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях, говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео, в котором показали, как зафиксировали вражеский беспилотник, после чего прицелились. В результате удачного удара российский дрон потерпел поражение и упал на землю.

БПЛА SuperСam: характеристики

Российский дрон SuperСam имеет большие размеры, размах крыльев достигает 3,5 метров. Аппарат не способен самостоятельно взлететь, поэтому в воздух ему помогают подняться специальные устройства. В небе дрон может находиться в течение 4-4,5 часов и улетать на 70-100 км от точки запаски, при чем передавая актуальную информацию об обстановке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на Авдеевском направлении воинами ССО была обезврежена разведывательная группа российских боевиков.

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