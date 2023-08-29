Огородники назвали топ-3 способа использования горчицы на огороде против вредителей
Мы вместе с radiotrek подскажем вам малоизвестные способы использования горчичного порошка.
Горчица в борьбе с колорадским жуком
Для приготовления эффективного раствора против жука колорадского смешайте 200 г горчичного порошка с ведром горячей воды и оставьте на 2-3 часа. После этого процедите, добавьте 5 ст. ложек 9% уксуса. Чтобы обеспечить долговременную адгезию смеси на листьях, вводите 50 г натертого хозяйственного мыла.
Горчица против улиток и улиток
Для предотвращения появления улиток и улиток на огороде распределите горчичный порошок между строчками или рассыпьте его на верхнем слое мульчи. Горчица прогонит незваных гостей, обжег их животы, и они быстро изменят местонахождение.
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Горчица для борьбы с бабочкой-медведкой
Добавьте 1 стакан горчичного порошка и 1 стакан табачной пыли в 10 литров воды. Перемешайте, закройте крышкой и оставьте на 72 часа. Процедите раствор и используйте его для полива междурядий и растений. Повторяйте процедуру 10 дней до конца вегетационного сезона.
Горчица против тли, клещей и листовых пилильщиков
Разведите 100 г горчичного порошка в ведре воды и оставьте на двое суток в теплом месте. Затем процедите и разбавьте его в двойном объеме воды. Регулярно опрыскивайте деревья этой смесью раз в две недели для предупреждения вредителей.
Напомним, мы уже писали, как бороться с самыми опасными вредителями.
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