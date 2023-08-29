Городники назвали топ-3 способи використання гірчиці на городі проти шкідників

Ми разом з radiotrek підкажемо вам маловідомі способи використання гірчичного порошку.

Гірчиця в боротьбі з колорадським жуком

Для приготування ефективного розчину проти колорадського жука змішайте 200 г гірчичного порошку з відром гарячої води і залиште на 2-3 години. Після цього процідіть, додайте 5 ст. ложок 9% оцту. Щоб забезпечити довготривалу адгезію суміші на листках, вводьте 50 г натертого господарського мила.

Гірчиця проти слимаків та равликів

Для запобігання появі слимаків та равликів на городі розподіліть гірчичний порошок між рядками або розсипте його на верхньому шарі мульчі. Гірчиця прожене непроханих гостей, обпаливши їх животи, і вони швидко змінять місцезнаходження.

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Гірчиця для боротьби з метеликом-капустянкою

Додайте 1 склянку гірчичного порошку та 1 склянку тютюнового пилу до 10 літрів води. Перемішайте, закрийте кришкою та залиште на 72 години. Процідіть розчин і використовуйте його для поливу міжрядь та рослин. Повторюйте процедуру що 10 днів до кінця вегетаційного сезону.

Гірчиця проти попелиці, кліщів і листових пильщиків

Розведіть 100 г гірчичного порошку у відрі води і залиште на дві доби в теплому місці. Потім процідіть розчин та розбавте його у подвійному об'ємі води. Регулярно обприскуйте дерева цією сумішшю раз на два тижні для попередження шкідників.

Нагадаємо, ми вже писали, як боротись з найнебезпечнішими шкідниками.

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