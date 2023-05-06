Щитник, або 'клоп вонючка': як захистити ягоди в саду від шкідника

Садові клопи – це комахи, які харчуються соком рослин та є небезпечними для садово-городніх культур. Ці комахи мають тіло схоже на щит, сплющеної форми (звідси й назва щитники). Бувають вони різних кольорів – коричневі, зелені, червоні тощо.

Окрім того, що клопи можуть завдати значної шкоди саду та городу, оскільки живляться соками рослин і можуть спричинити їхню гибель, вони ще й виділяють рідину, що має доволі неприємний запах.

Після того, як панцирник побуває на ягідних культурах, чи на плодових деревах, їхні плоди стають непридатними до їжі, оскільки мають приторний присмак та їдкий запах навіть після ретельного миття.

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Крім того, садові клопи-панцирники можуть переносити хвороби та інфекції, що можуть спричинити захворювання рослин і зменшити їхню врожайність.

Існує декілька методів боротьби з садовими клопами-панцирниками на городі та в саду:

Ручне збирання: Збирайте клопів панцирників вранці або ввечері, коли вони менш активні, та викидайте їх до мильної води. Також варто збирати і яйця, відкладені цими жуками.

Використання хімічних препаратів: Хімічні препарати можуть допомогти у боротьбі з клопами панцирниками, проте перед застосуванням необхідно детально дослідити інструкції та дотримуватися всіх заходів безпеки. Деякі хімічні препарати можуть бути шкідливі для корисних комах, тому варто розглянути альтернативні методи боротьби.

Використання біологічного контролю: Це означає використання інших комах або паразитів, які живляться клопами панцирниками. Наприклад, привабте до городу мурах, яка їх знищує.

Використання пасток: Встановлюйте клеєві стрічки та пастки для клопів, щоб захопити їх. Вони можуть бути особливо ефективні для визначення наявності клопів та контролю популяції.

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Існує декілька народних засобів, які можна використовувати для знищення садових клопів та їхніх личинок:

Розчин мила: Розведіть звичайне рідке мило у воді та розпиліть на листя рослин, де виявлено клопів або їхні личинки. Мило вбиває клопів, а також допомагає знизити кількість їхніх личинок. Повторюйте цю процедуру щотижня.

Настій часнику: Заваріть декілька головок часнику у воді та дайте настоятися на декілька годин. Розпиліть на рослинах, щоб відлякати клопів та їхні личинки.

Настій перцю: Заваріть декілька столових ложок сухого червоного перцю у літрі води, дайте настоятися та розпиліть на рослинах. Цей засіб допомагає знищувати клопів та їхні личинки.

Бікарбонат натрію: Змішайте столову ложку соди з літром води та розпиліть на рослинах. Цей засіб допомагає знизити кількість личинок та захищає рослини від клопів.

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Важливо пам'ятати, що народні засоби можуть бути менш ефективними, ніж хімічні препарати, тому важливо проводити перевірку рослин та боротися з клопами на ранніх стадіях їхньої появи.

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