Рейтинг найбільш небезпечних садових шкідників та методи боротьби з ними

Рослинам у саду та на городі загрожує безліч шкідників, які запросто можуть за лічені тижні завдати значної шкоди посівам та квітам. Найбільш ненажерливими є гусінь, жуки та дрібні ледь помітні комахи. А ще личинки шкідників, що виїдають коріння рослин.

Жуки зазвичай шкодять листю рослин, окремі їхні види поїдають й квіти (наприклад, оленка мохната).

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Садові клопи полюбляють рослини, що належать до родини пасльонових, зокрема, картоплю, помідори, баклажани та перець.

Гусениці метеликів – поїдають листя та пагони рослин, а також плоди – капусту, огірки, кабачки тощо.

Листоїдні шкідники атакують салат, шпинат, капусту.

Попелиці (або тля) - зазвичай з'являються на початку літа та можуть шкодити рослинам, живлячись їхнім соком.

Щитівки більш небезпечні для дерев, кущів та для декоративних рослин.

Хрущі небезпечні подвійно. Самі жуки об'їдають стебла та листя, а от їхні личинки вигризають коріння. Зазвичай хрущі поїдають листя яблуні, груші, вишні та інших плодових дерев.

Колорадський жук – загроза для картоплі, баклажанів й перцю.

Ведмедки (вовчок звичайний, або капустяний жук) – ці шкідники можуть пошкоджувати кореневу систему рослин, зокрема, й коренеплоди – картоплю, моркву, буряк.

Слимаки та равлики – ці шкідники живуть на землі, але вони можуть завдати значної шкоди рослинам, зокрема, пошкоджуючи листки та стебла.

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Існує кілька способів, які допоможуть запобігти поширенню шкідників у вашому саду та на городі та зберегти здоров'я рослин та врожай.

Для посадки використовуйте рослинний матеріал, який не містить личинок шкідників. Якщо ви купуєте нові рослини для вашого саду чи городу, переконайтеся, що вони не заражені та влаштовуйте для них обробку слабким розчином марганцівки перед тим, як посадити з іншими рослинами.

Висаджуйте рослини на відповідній відстані одна від одної. Шкідники зазвичай поширюються з однієї рослини на іншу. Це допоможе запобігти поширенню шкідників на всі рослини у вашому саду.

Підтримуйте гігієну рослин. Видаляйте сухі листя та старі пагони, які можуть бути джерелом зараження для вашого саду чи городу. Також важливо періодично прополювати грядки та підгортати рослини.

Використовуйте мульчу. Мульчування є ефективним способом запобігти розвитку бур'янів та зберегти вологу у грунті. Також мульча допомагає запобігти поширенню шкідників, оскільки знижується ризик перенесення шкідників на рослини. Також на ринку існує багато різних препаратів для боротьби зі шкідниками, які можуть допомогти зберегти ваші рослини від пошкоджень та знищення врожаю. Ось деякі з них:

Інсектициди. Це препарати, які призначені для вбивства комах, які не шкодять рослинам. Інсектициди можуть бути й натурального походження.

Фунгіциди. Це препарати, які призначені для захисту рослин від грибкових захворювань.

Репеленти. Це препарати, які відлякують шкідників від рослин. Вони можуть бути хімічними або натурального походження. Репеленти зазвичай не вбивають шкідників, а просто відлякують їх.

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Натуральні препарати. Існує багато натуральних препаратів, які можуть допомогти зберегти ваші рослини від пошкоджень та знищення врожаю. Наприклад, використання ефірних олій чи масла часнику.

Може допомогти знизити кількість шкідників у вашому саду чи город настій марганцівки.

Використання часнику та перцю. Часник та перець можна додавати до відварів з полину, або кульбаби, щоб збільшити їх "відлякуючі властивості". Також можна на городі у землю повстромляти зубчики часнику та горошини перцю, щоб відлякувати комах.

Використання соди та рідкого мила. Розчин соди та мила може допомогти знизити кількість шкідників на рослинах. Для приготування розчину потрібно змішати одну частину соди з однією частиною рідкого мила та розвести їх у 4-5 літрах води. Потім обробити стебла й листя рослин.

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Використання настоїв з трав. Деякі трави мають відлякуючі властивості щодо комах та інших шкідників. Такі трави, як пижма, настурція, ромашка та інші, можна використовувати для приготування настоїв. Для приготування настою потрібно залити сухі трави окропом та настояти протягом кількох годин. Отриманий настій можна розпилювати на рослини або поливати ним город.

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