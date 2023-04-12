оккупанты на камеру казнили украинского воина, CNN заявило, что это не единственное видео преступлений: что известно

Во вторник, 11 апреля, в сеть попали видео пытки российскими солдатами украинского военного. После издевательств россияне отрезали голову своей жертве.

Как сообщил блоггер Игорь Лаченков в своем Твиттере, россияне сняли на камеру жестокое обезглавление пленного украинского военного. Пленный к моменту казни кричал, что ему больно, однако россияне не считались с этим и сказали: "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал".

После этих слов российские военные взяли в руки отрезанную голову и поднесли ее поближе к камере, заявив, что отправят ее командиру своей жертвы.

Видео дня

Также оккупанты на камеру показали "доказательства", что казнили украинского военного - они сняли бронежилет с нашивками, которые обычно носят украинские бойцы. На видео можно увидеть форму казненного, на ней видна желтая лента.

"Это очередное ужасное преступление российской армии и нарушение всех условностей и моральных принципов человечества. Вы должны понимать, что такого никогда не должно быть в 21 веке, это чистой воды терроризм, буквальная пытка к смерти, казнь беспомощного человека, который от боли кричит о помощи и просит не убивать ее. Это должны понимать все и принимать меры", – подчеркнул в своем сообщении Игорь Лаченков.

Глава Офиса президента Андрей Ермак после обнародования этого ужасного видео написал в соцсетях: "За все будет ответ и ответственность".

Служба безопасности Украины в Фейсбуке сообщила, что "начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины".

Глава СБУ Василий Малюк заявил: "Мы найдем этих извергов. Если надо будет – получим повсюду, где бы они ни были: из-под земли или с того мира. Но за совершенное они точно понесут наказание".

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский тоже отреагировал на видео казни военного. "Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Мы ничего не собираемся забывать и прощать убийцам. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террору", – сказал он.

Между тем, CNN пишет, что существуют и другие видео казни российскими боевиками пленных украинских солдат.

"На прошлой неделе в соцсетях появилось два видео, на которых видно обезглавление украинских солдат. Кажется, что видео касаются отдельных событий. Одно из них, возможно, было снято совсем недавно, а второе — судя по количеству листьев на земле — выглядит так, Первое видео было опубликовано в пророссийской соцсети 8 апреля. Его якобы сняли российские наемники с ППК "Вагнера", на нем видны обезглавленные тела двух украинских военных, которые лежат на земле возле уничтоженной военной машины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на видео можно услышать голос за камерой, что бронемашина ВСУ "попала на мину". Потом слышен смех и кто-то говорит по-русски: "Они их убили. Кто-то подошел к ним. Они подошли к ним и отрезали им головы". Издание пишет, что "похоже, тоже были отрублены руки".

Напомним, 6 марта в сеть попало видео, судя по всему снятое российскими боевиками. На этих кадрах можно увидеть украинского воина, который стоит у окопов и курит. После того как он говорит "Слава Украине", его расстреливают. За кадром слышна русская брань.

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