окупанти на камеру стратили українського воїна, CNN заявило, що це не єдине відео злочинів: що відомо

У вівторок, 11 квітня, у мережу потрапило відео катування російськими солдатами українського військового. Після знущань росіяни відрізали голову своїй жертві.

Як повідомив блогер Ігор Лаченков у своєму Твіттері, росіяни зняли на камеру жорстоке обезголовлення полоненого українського військового. Полонений до моменту страти кричав, що йому боляче, однак росіяни не зважали на це та промовили: "Работаем, братья", "Ломай позвоночник, что никогда бошку не резал".

Після цих слів російські військові взяли у руки відрізану голову та піднесли її ближче до камери, заявивши, що відправлять її командирові своєї жертви.

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Також окупанти на камеру показали "докази", що стратили українського військового – вони зняли бронежилет з нашивками, які зазвичай носять українські бійці. На відео можна побачити форму страченого, на ній видно жовту стрічку.

"Це черговий жахливий злочин російської армії та порушення всіх умовностей і моральних принципів людства. Ви повинні розуміти, що такого ніколи не повинно бути в 21 столітті, це чистої води тероризм, буквальне катування до смерті, страта безпорадної людини, яка від болю кричить про допомогу і просить не вбивати її. Це повинні розуміти всі і вживати заходів", – наголосив у своєму дописі Ігор Лаченков.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після оприлюднення цього жахливого відео написав у соцмережах: "За все буде відповідь і відповідальність".

Служба безпеки України у Фейсбуці повідомила, що "розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України".

Голова СБУ Василь Малюк заявив: "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання".

12 квітня президент України Володимир Зеленський теж відреагував на відео страти військового. "Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Ми нічого не збираємося забувати та прощати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору", – сказав він.

Тим часом видання CNN пише, що існують й інші відео страти російськими бойовиками полонених українських солдатів.

"Минулого тижня в соцмережах з’явилося два відео, на яких видно обезголовлення українських солдатів. Здається, що відео стосуються окремих подій. Одне з них, можливо, було зняте зовсім недавно, а друге — судячи з кількості листя на землі — виглядає так, ніби було зняте влітку. Перше відео було опубліковано в проросійській соцмережі 8 квітня. Його нібито зняли російські найманці з ПВК "Вагнера", на ньому видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової машини", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на відео можна почути голос за камерою, що бронемашина ЗСУ "потрапила на міну". Потім чути сміх та хтось промовляє російською мовою: "Вони їх убили. Хтось підійшов до них. Вони підійшли до них і відрізали їм голови". Видання пише, що "схоже, також були відрубані руки".

Нагадаємо, 6 березня у мережу потрапило відео, судячи з усього зняте російськими бойовиками. На цих кадрах можна побачити українського воїна, який стоїть біля окопів та курить. Після того, як він каже "Слава Україні", його розстрілюють. За кадром чути російську лайку.

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