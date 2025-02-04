Оккупанты понесут значительные потери несмотря на снижение темпа продвижения в Украине - ISW

Несмотря на продолжающееся продвижение российских войск в Украине, их темп значительно замедлился, а потери остаются стабильно высокими. По данным Министерства обороны Украины, только в январе 2025 года российская армия потеряла 48 240 военных, что эквивалентно более чем трем мотострелковым дивизиям.

Это сделало январь вторым по уровню потерь месяцем с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает ISW.

Геолокационный анализ ISW показывает, что за этот период россияне смогли захватить 498 квадратных километров территории, включая районы в Украине и Курской области, что в среднем составило 16,1 квадратного километра в день. Однако на каждый квадратный километр захваченной территории приходилось около 96 потерь среди российских военных.

В декабре 2024 года Россия потеряла еще больше – 48 670 военных, что стало самым высоким показателем за месяц с февраля 2022 года. В то же время территориальные достижения были несколько больше, ведь российским силам удалось захватить 593 квадратных километра.

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Уменьшение площади захваченных территорий примерно на 100 квадратных километров в январе по сравнению с декабрем в сочетании с сохранением высокого уровня потерь свидетельствует о том, что интенсивность боев остается неизменной, но эффективность российских наступательных действий снижается.

Ранее ISW уже отмечал замедление темпов продвижения окупантов, начиная с ноября 2024 года. Аналитики предполагают, что российское командование могло сознательно идти на рекордные потери в сентябре-ноябре 2024 ради территориальных достижений, но пока неясно, готовы ли они продолжать такую тактику. Дальнейшее наступление в направлении хорошо укрепленных украинских позиций, в частности у Покровска, может привести к еще большим потерям для армии РФ.

Напомним, указ Трампа о 90-дневной паузе в оказании международной поддержки не влияет на программы безопасности помощи Украине.

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