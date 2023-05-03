Оккупанты ударили по "Эпицентру" в Херсоне: есть погибшие и пострадавшие (фото)

3 мая российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет "Эпицентр" в Херсоне. В результате этой вражеской атаки погибли и пострадали. Об этом сообщает МВД.

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Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате обстрела, совершенного российскими оккупантами, погибли три человека, а еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших – как работники заведения, так и посетители. Все оперативные службы работают на месте и оказывают помощь пострадавшим.

"Три погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент. Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы на месте. Оказывают помощь людям. С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", – заявил Клименко.

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Напомним, ночью 3 мая кафиры обстреляли несколько областей Украины.

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