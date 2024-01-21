Оккупанты зашли в Крахмальное в Харьковской области: в Сухопутных войсках прокомментировали

Украинские военные отошли с позиций в селе Крахмальное на Купянском направлении на более подготовленные рубежи. В настоящее время село находится под контролем российских войск.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер командования Сухопутных войск Украины Владимир Фитьо. По его словам, отступление украинских войск не представляет угрозы для соседних подразделений и является временным явлением.

"Линия фронта ежедневно смещается, мы просто не сообщаем о захвате или отражении 100 метров, нам это не нужно. А для российских пропагандистов надо любую победу приносить как Пиррову, чтобы показать, почему только за январь они потеряли 7055 воинов на фронте в полосе ответственности стратегической группировки "Хортица", – рассказал спикер.

Читайте также: Если не будет сопротивления, Киев и Харьков ждет судьба Мариуполя. Решать каждому из вас

Фите добавил, что в Крахмальном до полномасштабного вторжения проживали 45 человек, то есть было где-то пять домов, и эти дома разрушили оккупанты.

"Поэтому эти несколько сотен метров, которые россияне захватили, не имеют никакого значения. Наши защитники отошли на более подготовленные рубежи, где их жизнь в безопасности", - пояснил Фитьо.

Институт изучения войны (ISW) 20 января сообщил, что российские войска захватили село Крохмальное, расположенное в 20 километрах северо-западнее Сватового.

Напомним, бойцы 47 бригады на Авдеевском направлении с помощью Bradley разобрали российский танк Т-90М "Прорыв".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!