Окупанти зайшли у Крохмальне на Харківщині: у Сухопутних військах прокоментували

Українські військові відійшли з позицій у селі Крохмальне на Куп'янському напрямку на більш підготовлені рубежі. Наразі село перебуває під контролем російських військ.

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Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив речник командування Сухопутних військ України Володимир Фітьо. За його словами, відступ українських військ не становить загрози для сусідніх підрозділів і є тимчасовим явищем.

"Лінія фронту щоденно зміщується, ми просто не повідомляємо про захоплення чи відбиття 100 метрів, нам це не потрібно. А для російських пропагандистів треба будь-яку перемогу приносити як Піррову, щоб показати, чому лише протягом січня вони втратили 7055 вояків на фронті у смузі відповідальності стратегічного угрупування "Хортиця", – розповів речник.

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Фітьо додав, що у Крохмальному до повномасштабного вторгнення проживали 45 людей, тобто було десь п'ять будинків, і ці будинки зруйнували окупанти.

"Тому ці кількасот метрів, які росіяни захопили, не мають жодного значення. Наші захисники відійшли на більш підготовлені рубежі, де їхні життя у безпеці", – пояснив Фітьо.

Інститут вивчення війни (ISW) 20 січня повідомив, що російські війська захопили село Крохмальне, розташоване за 20 кілометрів на північний захід від Сватового.

Нагадаємо, бійці 47 бригади на Авдіївському напрямку за допомогою Bradley розібрали російський танк Т-90М "Прорив".

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