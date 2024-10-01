Октябрь начался с сильной магнитной бури: сколько будут продолжаться удары и как защититься

В октябре 2024 года на Земле ожидается несколько периодов магнитных бурь, достигающих красного уровня опасности. Один из таких геоштормов уже начался.

По данным приложения Meteoagent, 1 октября наблюдается магнитная буря силой в четыре балла. Со 2 по 4 октября наступит период затишья.

Предварительный прогноз магнитных бурь выглядит так: 5, 6 и 10 октября – магнитная буря К-индекса 4.11, 12 и 22 октября – магнитная буря К-индекса 5. 27 октября – магнитная буря К-индекса 4.

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Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури в октябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Когда магнитные бури в октябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Когда магнитные бури в октябре. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури подобного уровня могут вызвать головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна и повышенный риск обострения хронических заболеваний у метеочувствительных людей. Особенно это касается тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Эксперты рекомендуют в период магнитных бурь соблюдать несколько простых правил, чтобы минимизировать негативные последствия для организма. Прежде всего важно пить больше воды, избегать стрессовых ситуаций и физических нагрузок. Также следует следить за режимом дня и стараться обеспечить качественный отдых.

Применение успокаивающих средств на растительной основе или легких успокаивающих препаратов по рекомендации врача может помочь. Кроме того, следует свести к минимуму использование гаджетов, которые могут усиливать усталость из-за воздействия геомагнитных волн.

Астрономы продолжают следить за состоянием солнечной активности, и пока не исключают возможность новых бурь в ближайшие дни. Чтобы быть в курсе событий и адаптировать свой график, следует регулярно проверять прогнозы магнитных бурь и учитывать рекомендации специалистов.

Напомним, мы писали, что учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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