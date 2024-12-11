'Он не был умным': Леннокс Льюис предсказал победу Усика в реванше против Фьюри

Легендарный боксер Леннокс Льюис поделился своим мнением о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, отдав предпочтение Усику.

Льюис о шансах Усика

Леннокс Льюис заявил, что не может поставить против Александра Усика, который до сих пор остается непобежденным:

"Ну, я не могу идти против Усика. Александр не раз доказывал, что он непобедим, и он все еще остается непобежденным. На самом деле все сводится к тому, кто лучше боксирует. Кто умнее в ринге."

Льюис также подчеркнул, что Тайсон Фьюри в первом бою допустил ошибки, которые позволили сопернику набрать преимущество:

"Я не думаю, что Тайсон Фьюри был умным в первом бою. Думаю, он немного заигрывался и позволил Усику легко набирать очки. Александр — сложный соперник. Он постоянно движется, всегда наносит удары, он в отличной форме. Его очень трудно победить."

Ожидаемый реванш

Бой-реванш между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) состоится 21 декабря 2024 года. В первом бою Усик одержал победу раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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