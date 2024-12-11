'Він не розумний': Леннокс Льюїс прогнозує перемогу Усика в реванші проти Ф'юрі

Легендарний боксер Леннокс Льюїс висловився щодо майбутнього реваншу між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі, віддавши перевагу Усику.

Льюїс про шанси Усика

Леннокс Льюїс заявив, що не може поставити проти Олександра Усика, який досі залишається непереможеним:

"Ну, я не можу піти проти Усика. Олександр неодноразово доводив, що він непереможний, і він досі залишається непереможеним. Насправді все зводиться до того, хто боксує краще. Хто розумніший у ринзі."

Льюїс також підкреслив, що Тайсон Ф'юрі в першому поєдинку припустився помилок, граючи проти себе самого:

"Я не думаю, що Тайсон Ф'юрі був розумним у першому бою. Я думаю, що він трохи загравався і дав Усику легко набирати очки. Олександр – складний суперник. Він весь час рухається, він завжди б'є, він у відмінній формі. І його важко перемогти."

Очікуваний реванш

Бій-реванш між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) відбудеться 21 грудня 2024 року. У першому бою Усик здобув перемогу розділеним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні.

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