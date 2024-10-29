Они помогут отвлечься от тяжелых мыслей: 3 фильма, которые улучшат настроение

Разрыв отношений часто оставляет после себя эмоциональную пустоту и бесконечные мысли о прошлом. Кинотерапия может стать отличным способом отвлечься и обрести вдохновение для нового жизненного этапа. РБК-Украина подготовил подборку фильмов, которые помогут справиться с любовной драмой.

"Сдохни, Джон Такер!" (2006)

Легкая подростковая комедия рассказывает историю трех девушек, случайно узнающих, что встречаются с одним парнем – школьной звездой Джоном Такером. Они разрабатывают план "идеальной мести" с привлечением новенькой ученицы Кейт. Однако неожиданные чувства вносят свои коррективы в их замысел.

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"Кто-то классный" (2019)

После болезненного разрыва отношений журналистка Дженни решает провести незабываемый день с лучшими подругами перед переездом в другой город. Это происшествие становится не просто способом забыть прежнего, но возможностью переосмыслить ценность дружбы и найти силы для нового старта.

"Самые выдающиеся хиты" (2024)

История о девушке Гарриет, потерявшей любимого при трагических обстоятельствах. Ей сложно смириться с потерей, особенно когда некоторые песни буквально переносят ее в воспоминания о прошлых отношениях.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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