Опасно для здоровья: почему при изжоге нежелательно пить соду

В течение многих десятилетий люди обычно использовали пищевую соду для борьбы с изжогой. Этот метод, безусловно, был эффективен, но не всегда полезен здоровью. Непереносимость бикарбоната натрия при проблемах с желудком может негативно отразиться на организме.

Об этом пишет радиотрек.

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Применение большого количества соды может привести к расстройству почек и создать определенные кислотно щелочные дисбалансы, поэтому врачи не рекомендуют заменить соду препаратами против изжоги.

Необходимо серьезно учитывать симптомы, связанные с изжогой, и лучше обратиться к врачу, поскольку этот неприятный симптом может указывать на потенциальную угрозу развития рака желудка.

Напомним, мы уже писали, что бытовая химия может быть опасна для жизни.

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