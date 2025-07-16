Опасность для владельцев кондиционеров: как уберечь технику и не переплачивать лишние деньги

Эксперты рекомендуют украинцам регулярно очищать фильтры кондиционера и поддерживать температуру не ниже 24 градусов, чтобы избежать неполадок и снизить расходы на электроэнергию. Кроме того, стоит ежегодно обращаться к специалисту для обслуживания техники – это поможет продлить ее срок службы и сэкономить деньги.

Об этом пишет OBOZ.UA со ссылкой на ДТЭК. Эксперты отмечают, что многие украинцы, не осознавая этого, вредят своим кондиционерам и при этом увеличивают расходы, в частности:

загрязненные фильтры – главная причина поломок;

Основная ошибка – это пренебрежение регулярной очисткой фильтров. Если не проводить эту процедуру хотя бы раз в месяц, в кондиционере накапливаются пыль и грязь, что приводит к:

снижение эффективности работы;

перегрева двигателя;

значительный рост потребления электроэнергии;

ухудшение качества воздуха, что может отрицательно повлиять на здоровье.

"Чистые фильтры – это свежий воздух. В частности, это также экономия электроэнергии и длительный срок службы техники", – подчеркивают в ДТЭК.

Читайте также: Что делать в помещении без кондиционера: как легко охладить тело в жару

установка температуры ниже 22°C – это не комфортный режим, а избыточный расход;

Многие люди пытаются значительно снизить температуру в помещении, устанавливая кондиционер на 18-20°C, но это не лучшее решение. Специалисты советуют удерживать температуру в пределах 24-26°C, поскольку в этом диапазоне устройство работает оптимально, не перегружается и не потребляет лишнюю энергию.

Каждый пониженный градус ниже 22°C увеличивает расходы на электроэнергию на 8%. Это может выглядеть незначительным, но в течение месяца или лета такие дополнительные расходы накапливаются и становятся заметными.

не давайте солнцу слишком сильно нагревать помещение;

Если комната наполнена солнечным жаром, кондиционер не сможет справиться с большой нагрузкой. Чтобы уменьшить нагрузку, стоит:

зашторить окна или использовать рулонные шторы;

наклеить на окна светоотражающую пленку;

закрыть окна в самое горячее время (с 11:00 до 16:00).

Читайте также: Солнцезащитная пленка и увлажнитель: топ-5 способов охлаждения квартиры в жару

Эти простые меры снижают температуру в помещении, что облегчает работу кондиционера и помогает уменьшить расходы на электроэнергию.

кондиционер нуждается в регулярном техническом обслуживании;

Для того чтобы избежать больших затрат на ремонт в разгар лета, хотя бы раз в год стоит пригласить специалиста, который проверит систему, очистит внешний блок, заправит фреоном и проверит работу компрессора. Это значительно дешевле покупки нового кондиционера и поможет продлить срок службы техники.

это выгодно не только для вашего кошелька, но и украинской энергетики в целом.

В ДТЭК подчеркивают, что летом нагрузка на энергосистему увеличивается, особенно во время пиковых часов. Даже незначительное снижение потребления каждым пользователем может снизить вероятность перегрузки сетей и предотвратить аварийные отключения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно очистить кондиционер и не поломать его.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !