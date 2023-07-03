Опытные огородники советуют никогда не выбрасывать картофельные шкурки: лайфхак

Опытные огородники в Украине советуют хранить шкурки после очищения картофеля, поскольку они могут стать отличным природным удобрением для растений, в частности кустов смородины, малины, крыжовника.

Оказалось, что подкладка кожуры под кусты делает растения более здоровыми и способствует плодоношению. В течение всего сезона рекомендуется постоянно подкладывать шкурки под кусты, следя за состоянием уже внесенного субстрата. Если он разложился, можно безопасно добавить новые шкурки, сообщает Telegram-канал "Дача. Сад и огород".

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Для внесения шкурок рекомендуется выкопать неглубокую траншею вокруг кустарника (до 20 см) и поместить туда накопившиеся картофельные шкурки.

Также можно использовать настой из кожиц картофеля для повышения плодородия почвы перед высадкой рассады. Для этого кожуры следует поместить в отдельную емкость, залив горячей водой, и оставить на 2-3 дня, периодически помешивая. Полученный настой можно использовать для полива растений или подкладывать под кусты.

Дополнительно рекомендуется заливать кожуры подложенных под кустарник очищений одним из имеющихся препаратов, которые помогают улучшить процесс разложения органических веществ и обеспечивают более эффективное использование удобрения.

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