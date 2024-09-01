Осенняя мобилизация в Украине: адвокаты рассказали об изменениях для миллионов мужчин

Министерство обороны Украины объявило о планах актуализировать данные всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет с помощью государственных реестров, которые содержат самую полную информацию о каждом гражданине.

Это обновление может произойти уже этой осенью. Главная цель этого мероприятия – обеспечить обмен информацией между государственными реестрами и реестром "Оберіг" относительно военнообязанных. Кроме того, предполагается, что это позволит работникам ТЦК выявить лиц, которых нет в реестре "Оберег". Об этом пишет ТСН.

Адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенко, которые специализируются на вопросах мобилизации, в комментарии ТСН высказали мнение, что данные мужчин могут быть обновлены уже этой осенью, а запрет на управление транспортом может стать предметом судебных разбирательств.

"Если соединятся эти реестры, то данные граждан будут актуализированы. У нас в стране оцифрованы сведения по 90% граждан. То есть процесс актуализации может быть недолгим", – предполагает Роман Симутин.

Будет ли больше штрафов

Роман Симутин объясняет этот вопрос так: "В статье админкодекса указано, что нельзя накладывать штраф на лицо, если его данные содержатся в реестрах. Есть очень интересное решение суда, которое было вынесено где-то неделю назад. Суд отменил постановление о взыскании штрафа и отметил, что к протоколу должны были приобщены данные об отсутствии информации о данном лице в государственных реестрах. И только после этого можно было накладывать штраф".

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Отправка повесток

Роман Симутин отмечает, что может быть несколько этапов отправки повесток, включая тех лиц, которые не обновили свои данные, но уже находятся на воинском учете.

"Речь идет о тех, чьи бумажные дела есть в ТЦК, но этих людей нет в реестре "Оберіг". Повестки в таком случае могут выписывать на фамилии в алфавитном порядке", – отмечает правозащитник.

Штрафы станут частым явлением

Адвокат Екатерина Анищенко, которая фокусируется на вопросах мобилизации, в комментарии для ТСН.ua сообщила, что будет введена в действие система штрафов и ограничений на управление транспортными средствами.

"Штрафов (за нарушение мобилизационного законодательства – ред.) может быть больше, поскольку расширен круг лиц, которые будут под "наблюдением" ТЦК. Считаю, что и повестки будут направляться в автоматическом режиме", – говорит Екатерина Анищенко.

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