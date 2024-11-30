Основатель Cardano предсказывает доминирование Bitcoin в DeFi через три года

Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон сделал смелые прогнозы о роли Bitcoin в децентрализованных финансах (DeFi) и его рыночной стоимости. В видео на YouTube 27 ноября Хоскинсон заявил, что DeFi на базе Bitcoin превзойдет все другие криптовалютные экосистемы в ближайшие два-три года благодаря масштабам, ликвидности и инновациям.

Потенциал Bitcoin в DeFi и прогноз цены

Хоскинсон предсказал, что стоимость Bitcoin может вырасти до $250,000–$500,000 в течение следующих 12–24 месяцев. Это объясняется растущими инвестиционными потоками и повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов и правительств, которые, по его словам, рассматривают Bitcoin как стратегический резервный актив.

"Bitcoin — это хранилище ценности для интернета", — подчеркнул Хоскинсон, отмечая его ключевую роль в криптовалютной экосистеме. Он уверен, что DeFi-слой значительно расширит функциональность Bitcoin, что позволит ему сохранять лидерство в качестве цифрового актива.

Интеграция Bitcoin в DeFi

Одним из ключевых аспектов видения Хоскинсона является интеграция Bitcoin в более широкую экосистему DeFi с помощью инновационных мостов. Он представил концепцию "DeFi-режима", который позволяет преобразовывать Bitcoin в обернутые токены на сети Cardano. Это открывает возможности для владельцев Bitcoin:

Участвовать в DeFi-экосистемах.

Торговать на децентрализованных биржах.

Использовать доходные финансовые инструменты.

Сохранять полный контроль над своими приватными ключами.

Эта идея основана на мосте Cardano-Bitcoin, построенном на протоколе Grail, который был анонсирован в октябре. Этот мост может стать первым шагом к созданию DeFi-приложений, обеспеченных Bitcoin.

Будущее Bitcoin и DeFi

Хоскинсон считает, что интеграция Bitcoin в DeFi изменит рынок, усиливая его функциональность и закрепляя за ним статус ключевого элемента децентрализованных финансов. Благодаря ликвидности и доминированию Bitcoin он прогнозирует, что эта криптовалюта обгонит платформы, такие как Ethereum и Solana, в сфере DeFi.

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