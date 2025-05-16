От +10 до +20: погода в Украине будет 17 мая

Над Польшей сформировался мощный циклон, атмосферный фронт которого уже распространился на территорию Украины. Он принес с собой дожди и ощутимое понижение температуры. В то же время погода на выходные обещает быть довольно неоднородной: в некоторых регионах ожидается более +20 °C, в то время как в других — температура днем не превысит +10 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, 17 мая Украина будет оставаться в зоне влияния циклона. В течение суток во многих областях будет преобладать влажная погода с периодическими осадками. На востоке будет тепло – воздух прогреется до +19… +22 °C. На западе, севере и в центре страны температура снизится и будет колебаться в пределах +9… +14 °C.

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В южных регионах будет значительно теплее: в Одесской области – около +16 °C, в Херсонской области и Крыму – до +23 °C. В Сумской области синоптики прогнозируют до +17 °C, а в центральной Украине - от +12 °C в Винницкой области до +21 °C в Днепропетровской области.

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