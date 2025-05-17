Отказ от счетчиков на воду: имеют ли украинцы на это право и чем грозит

Водоканалы могут монтировать общедомовые счетчики воды, однако жители имеют законное право отказаться от их установки при определенных условиях.

Согласно Закону Украины "О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотводе", компании, предоставляющие услуги водоснабжения, имеют право устанавливать средства учета воды. В то же время, водоканалы обязаны заранее информировать жильцов дома о своих намерениях, сообщает сайт "На пенсии".

У жителей есть два варианта по монтажу счетчиков на воду:

Принять условия водоканала и согласиться на установку прибора учета, предложенную компанией. Организовать установку счетчика собственноручно. Для этого необходимо провести собрание жителей, оформить протокол с принятым решением и передать водоканалу для согласования.

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Также важно соблюдать все требования законодательства при установке счетчика.

Как производится оплата за водоснабжение при наличии общедомового счетчика?

Если в доме установлен общий счетчик воды, то стоимость потребленной воды распределяется между всеми квартирами пропорционально их потреблению. В договоре с водоканалом прописаны условия использования прибором, тарифы на его обслуживание и порядок разделения расходов между жителями.

Ранее мы рассказывали, что у части украинцев больше не будут принимать показатели счетчика.

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