Откажитесь от этой привычки: почему нельзя заправлять авто до полного бака

Некоторые водители привыкли заправлять автомобили к полному баку, хотя эксперты советуют этого не делать, ведь это может повредить элементы кузова и стать причиной возгорания.

Утечка горючего может вызвать проблемы с вентиляционной системой и нарушить функционирование клапанов. Специалисты советуют вообще отказаться от этой привычки или по крайней мере тщательно соблюдать правила безопасности.

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Если отсоединить пистолет несвоевременно, можно вызвать утечку горючего через горловину. Бензин попадет в кузов машины или детали. К тому же авто может мгновенно вспыхнуть от малейшей искры. Именно поэтому на заправках категорически запрещено курить сигареты.

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Также водителей, которые часто сцеживают последние капли из пистолета после того, как подача топлива уже завершилась, предостерегают, что это может привести к поломке вентиляционной системы бака и некоторых клапанов.

Гравитационный клапан перекрывает трубу вентиляции и защищает бак от разлива горючего при аварии. Заправляя авто "до краев", можно случайно нарушить функционирование клапанов. За крылом авто размещается система дренажа, а стекающее топливо может попасть на проводку, элементы подвески и шланги тормозной системы и стать причиной возгорания.

Напомним, ранее мы писали о том, почему необходимо менять воздушный фильтр двигателя и как часто это нужно делать. Эта информация поможет не только начинающим, но и опытным автовладельцам.

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