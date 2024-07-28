Отмена отсрочки от мобилизации с 1 августа: кого коснутся изменения

Война в Украине продолжается, что поддерживает мобилизацию. В то время как некоторые группы населения могут воспользоваться правом на отсрочку, не все имеют эту возможность, и для многих существует угроза потери этого права.

Согласно информации УНИАН, определены лица, имеющие право на отсрочку, и те, кто больше не может рассчитывать на это преимущество.

Кому не будет оформлена отсрочка от мобилизации 2024 года

Обновленный список включает:

Заочные и вечерние студенты, а также получающие второе или третье высшее образование;

Родители из числа многодетных, имеющих невыплаченные алименты, если сумма долга превышает три месячных платежа (при этом при условии погашения долга и регулярной оплаты возможно оформление отсрочки);

Одинокие родители, если мать ребенка не лишена родительских прав, не считается умершим или пропавшим без вести, не находится в местах лишения свободы;

Работники предприятий и организаций, относящихся к Министерству обороны;

Лица со статусом "ограниченно годен" вследствие отмены этой категории (при условии, что ВЛК признает личность полностью годной);

Мужчины, признанные здоровыми во время повторного медицинского осмотра;

Неполнородные братья военнослужащих, погибших в военных действиях (право на отсрочку имеют родные братья).

Также отсрочка по уходу за инвалидом не предоставляется, если речь идет об инвалидности III группы. Это правило применимо и к инвалидам I и II групп, если у них есть другие родственники, способные обеспечить уход.

Относительно отсрочки по семейным обстоятельствам она может быть предоставлена многодетным мужчинам без долгов по алиментам. Одинокие родители также могут претендовать на нее, но только при условии, что мать ребенка лишена родительских прав, объявлена умершим, считается пропавшим без вести или отбывает наказание. В некоторых случаях отсрочка предоставляется мужчинам, чьи братья погибли на войне.

Возможность утраты права на отсрочку по новым правилам

Важно знать, что даже при наличии отсрочки от мобилизации существуют обстоятельства, при которых это право может быть аннулировано. Список лиц, подпадающих под категорию "не подлежащих отсрочке", является стабильным, но иногда может расширяться. Вот ключевые моменты, когда отсрочка может быть отменена:

Разрыв трудовых отношений с компанией, имеющей стратегическое значение для государства;

Завершение периода, на который были предоставлены гарантии сохранения места труда;

Прекращение или расторжение договора между компанией и Силами обороны;

Утрата компанией статуса объекта, имеющего критическое значение для страны.

Кроме того, отсрочка будет потеряна при ликвидации самой компании. Если организация или государственный орган, предоставивший отсрочку, прекращает свое существование, то все привилегии, связанные с ним, теряют свою силу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторым украинцам могут аннулировать отсрочку от мобилизации.

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