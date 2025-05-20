rus
Українська
Социум

Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 21 мая

Цихоцкая Мария

Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 21 мая
В среду, 21 мая, прогнозируется К-индекс 3,67

Магнитные бури могут влиять на самочувствие: вызывать головную боль, усталость и эмоциональное напряжение из-за колебаний атмосферного давления. Измеряется эта активность по планетарному К-индексу (шкала от 0 до 9), где значения от 5 и выше свидетельствуют о мощных магнитных бурях.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), уровень геомагнитной активности в Украине будет оставаться умеренным. В среду, 21 мая, прогнозируется К-индекс 3,67, то есть влияние бури будет умеренным. Следует иметь в виду, что прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может меняться.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря – это геофизическое явление, возникающее вследствие солнечных вспышек. В эти моменты высвобождается поток заряженных частиц, взаимодействующих с магнитосферой Земли.

В зависимости от силы бури ее влияние может быть как незаметным, так и значительным.

  • К-индекс до 4 – слабое влияние, часто не ощущается.
  • Индекс 5 и выше – это уже серьезная магнитная буря, способная вызвать ухудшение самочувствия, сбои в работе спутников, GPS и мобильной связи.
  • К-индекс 7–8 — может привести к полярному сиянию даже в средних широтах.

Как магнитные бури оказывают влияние на здоровье?

В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на:

  • головная боль, головокружение;
  • общую слабость, сонливость;
  • повышенную раздражительность;
  • скачки АД.

Читайте также: На Солнце произошли необычные двойные извержения массы: чем грозит Земля

Что делать во время магнитных бурь?

  • Соблюдайте режим сна и отдыха.
  • Ограничит употребление кофе, алкоголя, жирной и соленой пищи.
  • Пейте больше воды и травяных чаев.
  • Чаще бывайте на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей.
  • Выполняйте легкие физические упражнения, прогулки.
  • Уменьшите стресс и избегайте конфликтов.
  • Людям с хроническими болезнями следует иметь при себе лекарства и избегать перегрузок.
  • Утром полезен контрастный душ, вечером – теплая ванна для расслабления.

Регулярное соблюдение этих советов поможет облегчить влияние магнитных бурь и сохранить хорошее самочувствие даже в "бурые" дни.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Социум