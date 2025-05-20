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Соціум

Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 21 травня

Ціхоцька Марія

Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 21 травня
У середу, 21 травня прогнозується К-індекс 3,67

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття: викликати головний біль, втому та емоційне напруження через коливання атмосферного тиску. Вимірюється ця активність за планетарним К-індексом (шкала від 0 до 9), де значення від 5 і вище свідчать про потужні магнітні бурі.

За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), рівень геомагнітної активності в Україні залишатиметься помірним. У середу, 21 травня прогнозується К-індекс 3,67, тобто вплив бурі буде помірним.Слід мати на увазі, що прогнози оновлюються кожні три години, тому ситуація може змінюватися.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря — це геофізичне явище, яке виникає внаслідок сонячних спалахів. У ці моменти вивільняється потік заряджених частинок, які взаємодіють із магнітосферою Землі.

Залежно від сили бурі, її вплив може бути як непомітним, так і значним.

  • К-індекс до 4 — слабкий вплив, часто не відчувається.
  • Індекс 5 і вище — це вже серйозна магнітна буря, здатна викликати погіршення самопочуття, збої в роботі супутників, GPS та мобільного зв’язку.
  • К-індекс 7–8 — може спричинити появу полярного сяйва навіть у середніх широтах.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я?

У дні підвищеної геомагнітної активності багато людей скаржаться на:

  • головний біль, запаморочення;
  • загальну слабкість, сонливість;
  • підвищену дратівливість;
  • скачки артеріального тиску.

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Що робити під час магнітних бур?

  • Дотримуйтеся режиму сну та відпочинку.
  • Обмежте вживання кави, алкоголю, жирної та солоної їжі.
  • Пийте більше води та трав’яних чаїв.
  • Частіше бувайте на свіжому повітрі, уникаючи прямих сонячних променів.
  • Виконуйте легкі фізичні вправи, прогулянки.
  • Зменшіть стрес і уникайте конфліктів.
  • Людям із хронічними хворобами варто мати при собі ліки й уникати перевантажень.
  • Зранку корисний контрастний душ, увечері — тепла ванна для розслаблення.

Регулярне дотримання цих порад допоможе полегшити вплив магнітних бур і зберегти хороше самопочуття навіть у "буремні" дні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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