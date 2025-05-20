Очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 21 травня
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття: викликати головний біль, втому та емоційне напруження через коливання атмосферного тиску. Вимірюється ця активність за планетарним К-індексом (шкала від 0 до 9), де значення від 5 і вище свідчать про потужні магнітні бурі.
За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), рівень геомагнітної активності в Україні залишатиметься помірним. У середу, 21 травня прогнозується К-індекс 3,67, тобто вплив бурі буде помірним.Слід мати на увазі, що прогнози оновлюються кожні три години, тому ситуація може змінюватися.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря — це геофізичне явище, яке виникає внаслідок сонячних спалахів. У ці моменти вивільняється потік заряджених частинок, які взаємодіють із магнітосферою Землі.
Залежно від сили бурі, її вплив може бути як непомітним, так і значним.
- К-індекс до 4 — слабкий вплив, часто не відчувається.
- Індекс 5 і вище — це вже серйозна магнітна буря, здатна викликати погіршення самопочуття, збої в роботі супутників, GPS та мобільного зв’язку.
- К-індекс 7–8 — може спричинити появу полярного сяйва навіть у середніх широтах.
Як магнітні бурі впливають на здоров’я?
У дні підвищеної геомагнітної активності багато людей скаржаться на:
- головний біль, запаморочення;
- загальну слабкість, сонливість;
- підвищену дратівливість;
- скачки артеріального тиску.
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Що робити під час магнітних бур?
- Дотримуйтеся режиму сну та відпочинку.
- Обмежте вживання кави, алкоголю, жирної та солоної їжі.
- Пийте більше води та трав’яних чаїв.
- Частіше бувайте на свіжому повітрі, уникаючи прямих сонячних променів.
- Виконуйте легкі фізичні вправи, прогулянки.
- Зменшіть стрес і уникайте конфліктів.
- Людям із хронічними хворобами варто мати при собі ліки й уникати перевантажень.
- Зранку корисний контрастний душ, увечері — тепла ванна для розслаблення.
Регулярне дотримання цих порад допоможе полегшити вплив магнітних бур і зберегти хороше самопочуття навіть у "буремні" дні.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.
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