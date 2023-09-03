Падение метеорита в Турции попало на видео

В Турции зафиксировано падение метеорита. По данным газеты Sabah, явление увидели жители Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг и Газиантеп на юго-востоке страны.

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На видео, опубликованных в соцсетях, можно увидеть, как в небе летит огненный шар, светящийся зеленым цветом и сгорающий в атмосфере.

Видео дня

Видно, как летящий к поверхности Земли метеорит светится голубовато-зеленым цветом. Затем произошла ярко-оранжевая вспышка.

По предварительным данным, метеорит упал в провинции Шанлиурфа. В настоящее время турецкие власти еще не сделали ни одного заявления по поводу произошедшего.

Напомним, в Мичигане в США фермер использовал большой камень, чтобы подпирать дверь своего сарая. Выяснилось, что он использует один из самых больших кусков метеорита. Впоследствии он его продал за 75 тысяч долларов.

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