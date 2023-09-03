В Китае людям с весом до 50 кг запретили выходить на улицу: что произошло (видео)

К югу Китая обрушился тайфун "Саола", из-за которого власти КНР эвакуировали почти 900 тысяч человек. Из-за непогоды бизнес, транспорт и школы приостановили работу в Гонконге и Гуандуне.

Как сообщает The Guardian, мощный шторм обрушился на окраине города Чжухай, к югу от Гонконга, скорость ветра достигала 200 км/ч.

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Прогнозируется, что шторм будет двигаться в юго-западном направлении вдоль побережья Гуандун со скоростью примерно 17 км/ч, постепенно ослабевая перед выходом в море.

Власти Китая посоветовали жителям, вес которых менее 50 кг, воздержаться от выхода на улицу, поскольку людей сносит ветром, пишет BBC.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия только в Гонконге по меньшей мере 75 человек получили травмы, были свергнуты десятки деревьев, разрушены дома и разные здания.

Напомним, в марте мощный торнадо сравнил с землей город в штате Миссисипи.

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