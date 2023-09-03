У Китаї людям з вагою до 50 кг заборонили виходити на вулицю: що сталося (відео)

На південь Китаю обрушився тайфун "Саола", через який влада КНР евакуювала майже 900 тисяч людей. Через негоду бізнес, транспорт і школи призупинили роботу в Гонконзі та Гуандуні.

Як повідомляє The Guardian, потужний шторм обрушився на околиці міста Чжухай, на південь від Гонконгу, швидкість вітру сягала 200 км/год.

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Прогнозується, що шторм рухатиметься в південно-західному напрямку вздовж узбережжя Гуандун зі швидкістю приблизно 17 км/год, поступово слабшаючи перед тим, як вийти в море.

Влада Китаю порадила мешканцям, вага яких менш як 50 кг, утриматися від виходу на вулицю, оскільки людей зносить вітром, пише BBC.

Зазначається, що внаслідок стихійного лиха лише у Гонконгу щонайменше 75 осіб отримали травми, було повалено десятки дерев, зруйновано будинки та різні будівлі.

Нагадаємо, у березні потужний торнадо зрівняв з землею місто у штаті Міссісіпі.

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