'Паляниця' в действии: Зеленский впервые показал новейшую украинскую ракету-дрон и назвал ее цели (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об историческом моменте использования новейшего вооружения страны – стратегического дрона-ракеты "Паляниця". Этот аппарат, созданный украинскими инженерами, предназначен для уничтожения наступательного потенциала врага.

Детали этого события были опубликованы на официальном Telegram-канале президента.

Основные параметры новой украинской ракеты остаются в тайне, включая ее дальность, тип боеголовки и общее количество производимых единиц.

Президент Владимир Зеленский поделился информацией о том, что новая ракета может достичь двадцати российских военных аэродромов. Это оружие, названное "Паляниця", было создано за рекордно короткое время – всего за полтора года. Она запускается с земли и оснащена турбореактивным двигателем.

Зеленский также отметил, что стоимость этой ракеты-дрона значительно ниже по сравнению с другими подобными образцами, и в настоящее время продолжаются работы по ее дальнейшему удешевлению и увеличению объемов производства.

Цель украинской ракеты, по словам президента, есть защита гражданского населения путем нейтрализации наступательного потенциала противника на его территории.

Зеленский также подчеркнул, что в течение двух с половиной лет войны Россия использовала против Украины примерно 10 тысяч ракет разного типа и более 33 тысяч управляемых бомб.

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