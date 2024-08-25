'Паляниця' в дії: Зеленський вперше показав новітню українську ракету-дрон і назвав її цілі (відео)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про історичний момент використання новітнього озброєння країни – стратегічного дрона-ракети "Паляниця". Цей апарат, створений українськими інженерами, призначений для знищення наступального потенціалу ворога.

Деталі цієї події були опубліковані на офіційному Telegram-каналі президента.

Основні параметри нової української ракети залишаються в таємниці, включаючи її дальність, тип боєголовки та загальну кількість вироблених одиниць.

Президент Володимир Зеленський поділився інформацією, що нова ракета може досягти двадцяти російських військових аеродромів. Цю зброю, названу "Паляниця", було створено за рекордно короткий час – всього за півтора року. Вона запускається з землі та оснащена турбореактивним двигуном.

Зеленський також зазначив, що вартість цієї ракети-дрона значно нижча в порівнянні з іншими подібними зразками, і в даний час тривають роботи по її подальшому здешевленню та збільшенню обсягів виробництва.

Метою української ракети, за словами президента, є захист цивільного населення шляхом нейтралізації наступального потенціалу противника на його території.

Зеленський також підкреслив, що протягом двох з половиною років війни Росія використала проти України приблизно 10 тисяч ракет різного типу та понад 33 тисячі керованих бомб.

Раніше ми розповідали, що цілей Курської операції більше, ніж було оголошено публічно.

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