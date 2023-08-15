Парфюмеры назвали самые трендовые ароматы осени - 2023
Парфюмеры назвали ароматы, которые наиболее подойдут к осени -2023. С ними вы будете пахнуть неотразимо.
Об этом пишет radiotrek.
Запах богатства и теплые ароматы
Очень популярными в мире стали запахи, которые ассоциируются с комфортом, уютом, теплом. которые наиболее популярны:
Шоколад
Корица
Ваниль
Цветочные запахи
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Следующие ароматы лучше поднимают настроение и создают неповторимую атмосферу. В этом году это:
Розы
Лаванда
Жасмин
Ягоды и фрукты
Эти ароматы полны энергией и придают солнечному теплу даже самый пасмурный день. В этом году особенно популярны ноты:
Красный апельсин
Яблоки
Клюквы
Напомним, мы уже писали, как определить качественные ароматы.
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