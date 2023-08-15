Парфумери назвали найтрендовіші аромати осені - 2023

Парфумери назвали аромати, які найбільше підійдуть на осінь -2023. З ними ви будете пахнути неперевершено.

Про це пише radiotrek.

Запах багатства та теплі аромати

Дуже популярними у світі стали запахи які асоціюються з комфортом, затишком, теплом. які Найбільш популярні:

Шоколад

Кориця

Ваніль

Квіткові запахи

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Наступні аромати найкраще підіймають настрій і створюють неповторну атмосферу. Цього року це:

Троянди

Лаванда

Жасмин

Відео дня

Ягоди та фрукти

Ці аромати сповнені енергією та додають сонячного тепла навіть найпохмуріший день. Цього року особливо популярні ноти:

Червоного апельсина

Яблука

Журавлини

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити якісні аромати.

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