Российские партизаны в ночь на 10 марта во Владивостоке сожгли боевой самолет российских захватчиков. Речь идет о пожаре на авиабазе "Центральная Угловая".

Она расположена в городе Артём Приморского края. Об этом сообщили в сети.

Ответственность за уничтожение российского истребителя взял Легион "Свобода России".

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"Ничего не произошло" на авиабазе "Центральная Угловая" в городе Артем Приморского края, где базируется 22 гвардейский авиаполк ВКС рф. Объектом практически ритуального сожжения стал боевой самолет Су-27", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно увидеть уничтожение российского самолета. В частности, видно, как вспыхивает земля и шасси истребителя, которые, похоже, предварительно облили легковоспламеняющимся веществом.

Напомним, ранее в Луганской области партизаны неподалеку от города Счастье взорвали железнодорожное полотно. Этим путем российские оккупанты перевозили военную технику и личный состав.

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