Партизаны подожгли базу окупантов в Мариуполе: фото и видео

31 августа в Мариуполе неизвестные подожгли штаб русских боевиков. Работало подполье Мариупольского сопротивления.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале, в оккупированном городе активизировались партизаны, они подожгли базу оккупантов. Дым с места инцидента был виден со всех уголков города.

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В результате пожара уничтожены по меньшей мере четыре транспортных средства российских оккупантов.

Советник мэра Мариуполя показал фото и видео пожара в месте расположения российских боевиков: "Группа Мариупольского Сопротивления" сообщает об очередной удачной акции поджога "Огневое Сопротивление". Обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства оккупантов – "Газель", две "Нивы" и "буханка" путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов".

Напомним, в Мариуполе массово отравили российских офицеров во время празднования Дня ВМФ.

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