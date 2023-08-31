Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении

В Донецкой области воины из состава Сил Специальных Операций из беспилотника атаковали командно-наблюдательный пункт оккупантов. Два снаряда попали точно в цель.

Видео атаки по позициям россиян на Бахмутском направлении опубликовало командование ССО в Телеграм-канале.

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Отмечается, что разведка выследила расположение российских боевиков и передала координаты операторам дронов.

Видео дня

Предварительно о расположении вражеского КСП доложила разведка. Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам.

"Бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель. Сам БПЛА удачно вернулся назад", – говорится в описании видео.

Напомним, защитникам Украины удалось ликвидировать российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель" вместе с экипажем. Они применили для этого удар с РСЗО "HIMARS".

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