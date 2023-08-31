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Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении

Былим Елена

Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении

В Донецкой области воины из состава Сил Специальных Операций из беспилотника атаковали командно-наблюдательный пункт оккупантов. Два снаряда попали точно в цель.

Видео атаки по позициям россиян на Бахмутском направлении опубликовало командование ССО в Телеграм-канале.

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Отмечается, что разведка выследила расположение российских боевиков и передала координаты операторам дронов.

Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении
Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении
Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении

Предварительно о расположении вражеского КСП доложила разведка. Операторы беспилотного комплекса зарядили беспилотник мощными снарядами и отправили по заданным координатам.

Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении
Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении

"Бомбардировка вражеского командно-наблюдательного пункта прошла успешно. Два снаряда попали в цель. Сам БПЛА удачно вернулся назад", – говорится в описании видео.

Бойцы ССО показали взрывное видео поражения наблюдательного пункта россиян на Бахмутском направлении

Напомним, защитникам Украины удалось ликвидировать российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель" вместе с экипажем. Они применили для этого удар с РСЗО "HIMARS".

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