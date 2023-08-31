Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку

У Донецькій області воїни зі складу Сил Спеціальних Операцій з безпілотника атакували командно-спостережний пункт окупантів. Два снаряди потрапили точно в ціль.

Відео атаки по позиціях росіян на Бахмутському напрямку опублікувало командування ССО у Телеграм-каналі.

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Зазначається, що розвідка вистежила розташування російських бойовиків та передала координати операторам дронів.

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Попередньо про розташування ворожого КСП доповіла розвідка. Оператори безпілотного комплексу зарядили беспілотник потужними снарядами й відправили за заданими координатами.

"Бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно. Два снаряди влучили в ціль. Сам БПЛА вдало повернувся назад", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, захисникам України вдалося ліквідувати російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель" разом з екіпажем. Вони застосували для цього удар з РСЗВ "HIMARS".

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