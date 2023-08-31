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Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку

Билім Олена

Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку

У Донецькій області воїни зі складу Сил Спеціальних Операцій з безпілотника атакували командно-спостережний пункт окупантів. Два снаряди потрапили точно в ціль.

Відео атаки по позиціях росіян на Бахмутському напрямку опублікувало командування ССО у Телеграм-каналі.

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Зазначається, що розвідка вистежила розташування російських бойовиків та передала координати операторам дронів.

Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку
Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку
Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку

Попередньо про розташування ворожого КСП доповіла розвідка. Оператори безпілотного комплексу зарядили беспілотник потужними снарядами й відправили за заданими координатами.

Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку
Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку

"Бомбардування ворожого командно-спостережного пункту пройшло успішно. Два снаряди влучили в ціль. Сам БПЛА вдало повернувся назад", – йдеться в описі до відео. 

Бійці ССО показали вибухове відео ураження спостережного пункту росіян на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, захисникам України вдалося ліквідувати російський комплекс РЕБ Р-330Ж "Житель" разом з екіпажем. Вони застосували для цього удар з РСЗВ "HIMARS".

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