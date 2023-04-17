Пасхальный или поливальный понедельник: традиции и запреты праздника
Пасхальный понедельник празднуется христианами в память первого дня после воскресения Иисуса Христа. В Библии повествуется, что, воскреснув, Христос неузнанным стал двум своим расстроенным ученикам.
В Библии пересказывается этот случай так: "Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал для них невидим".
Затем ученики Христа возвратились в Иерусалим и нашли одиннадцать апостолов и людей, бывших с ними. Ученики сообщили, что Господь воскрес и рассказали им о встрече с Иисусом. Во время этого рассказа Иисус стал среди них и сказал им: "Мир вам".
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Важными символами Пасхального понедельника есть крест, на котором Христос принял смерть, и воскресение. Символами пасхальных событий являются яйца, символизирующие рождение новой жизни, пробуждение природы и возвращение ее плодородия весной.
Традиции Поливального понедельника
В Украине понедельник после Пасхи называют Поливальным или Обливальным. Еще со времен Киевской Руси Обливальный понедельник праздновали в течение трех суток. Считалось, что нужно поливать водой, всех, кого встретишь по дороге.
А еще ребята ходили по тем домам, где жили девушки и прихватывали с собой ведра с водой, чтобы полить девушки. Этот ритуал должен означать очищение и радость, ведь во время полива все радостно смеялись и забавлялись водой.
Кроме людей, хозяева обходили с водой свой скот и обильно смачивали его.
Еще в Светлый понедельник мужчины ходят в гости к родственникам, близким друзьям, обмениваются поздравлениями и подарками – куличи и пасхальные яйца. Женщины с незамужними девушками должны были быть дома и ждать "обливаемых" парней – если парни с ведрами обольют незамужнюю девушку, то это считалось хорошим знаком.
Женщины и девушки обычно начинали развлекаться во Светлый вторник, а мужчины оставались дома.
Сразу после Пасхи у верующих наступает Светлая неделя (Светлая Седмица) – время, когда христиане продолжают друг друга поздравлять с воскресением Христа.
Неделя после Пасхи традиционно знаменательна ежедневными богослужениями (служится пасхальная литургия с крестным ходом), возложением плащаницы на престоле, звоном в церквях и храмах.
Православные продолжают праздновать: молодежь отправляется на гулянье, устраивает игры на свежем воздухе, все радуются жизни, развлекаются и балуют себя вкусными угощениями.
В первую неделю после Пасхи церковнослужители рекомендуют заниматься благодеяниями, помогать ближним и нуждающимся.
В течение этой недели принято, чтобы священнослужители, а также прихожане ходили по домам с крестом и иконами, традиционно служили пасхальные молебны.
Запреты Светлой недели
До конца недели запрещено венчаться, однако священники советуют крестить детей. Нельзя устраивать панихиды. Запрещено посещение кладбищ.
Под запретом грустить и тосковать, потому что речь идет о радостной неделе.
Рукоделие и уборка дома тоже в красном списке запретов.
Трудную работу лучше отложить до следующей недели.
Не желательно давать взаймы и у кого во что бы то ни стало брать взаймы.
Поведено побольше отдыхать, веселиться.
Считается, что семьи собираются за праздничными столами и вспоминать приятные моменты.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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