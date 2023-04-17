Пасхальный или поливальный понедельник: традиции и запреты праздника

Пасхальный понедельник празднуется христианами в память первого дня после воскресения Иисуса Христа. В Библии повествуется, что, воскреснув, Христос неузнанным стал двум своим расстроенным ученикам.

В Библии пересказывается этот случай так: "Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал для них невидим".

Затем ученики Христа возвратились в Иерусалим и нашли одиннадцать апостолов и людей, бывших с ними. Ученики сообщили, что Господь воскрес и рассказали им о встрече с Иисусом. Во время этого рассказа Иисус стал среди них и сказал им: "Мир вам".

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Важными символами Пасхального понедельника есть крест, на котором Христос принял смерть, и воскресение. Символами пасхальных событий являются яйца, символизирующие рождение новой жизни, пробуждение природы и возвращение ее плодородия весной.

Традиции Поливального понедельника

В Украине понедельник после Пасхи называют Поливальным или Обливальным. Еще со времен Киевской Руси Обливальный понедельник праздновали в течение трех суток. Считалось, что нужно поливать водой, всех, кого встретишь по дороге.

А еще ребята ходили по тем домам, где жили девушки и прихватывали с собой ведра с водой, чтобы полить девушки. Этот ритуал должен означать очищение и радость, ведь во время полива все радостно смеялись и забавлялись водой.

Кроме людей, хозяева обходили с водой свой скот и обильно смачивали его.

Еще в Светлый понедельник мужчины ходят в гости к родственникам, близким друзьям, обмениваются поздравлениями и подарками – куличи и пасхальные яйца. Женщины с незамужними девушками должны были быть дома и ждать "обливаемых" парней – если парни с ведрами обольют незамужнюю девушку, то это считалось хорошим знаком.

Женщины и девушки обычно начинали развлекаться во Светлый вторник, а мужчины оставались дома.

Сразу после Пасхи у верующих наступает Светлая неделя (Светлая Седмица) – время, когда христиане продолжают друг друга поздравлять с воскресением Христа.

Неделя после Пасхи традиционно знаменательна ежедневными богослужениями (служится пасхальная литургия с крестным ходом), возложением плащаницы на престоле, звоном в церквях и храмах.

Православные продолжают праздновать: молодежь отправляется на гулянье, устраивает игры на свежем воздухе, все радуются жизни, развлекаются и балуют себя вкусными угощениями.

В первую неделю после Пасхи церковнослужители рекомендуют заниматься благодеяниями, помогать ближним и нуждающимся.

В течение этой недели принято, чтобы священнослужители, а также прихожане ходили по домам с крестом и иконами, традиционно служили пасхальные молебны.

Запреты Светлой недели

До конца недели запрещено венчаться, однако священники советуют крестить детей. Нельзя устраивать панихиды. Запрещено посещение кладбищ.

Под запретом грустить и тосковать, потому что речь идет о радостной неделе.

Рукоделие и уборка дома тоже в красном списке запретов.

Трудную работу лучше отложить до следующей недели.

Не желательно давать взаймы и у кого во что бы то ни стало брать взаймы.

Поведено побольше отдыхать, веселиться.

Считается, что семьи собираются за праздничными столами и вспоминать приятные моменты.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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