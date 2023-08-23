Патриотические поздравления с Днем независимости Украины в стихах и прозе

24 августа 2023 Украина будет отмечать свой 32 День независимости. Этот день пройдет в условиях полномасштабной войны, поэтому для украинцев он особенно важен. Мы предлагаем вам лучшие поздравления с Днем Независимости в стихах и прозе.

Поздравление в стихах

Пусть Украина станет краше!

Любить страну всем пожелаю,

Ведь лучше я страны не знаю.

Пусть солнце здесь всем ярко светит.

Мир будет пусть на всей планете.

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну большой успех.

С Днем независимости я

Поздравить всю хочу державу,

Пусть процветает Украина,

Ей горя выпало немало.

Желаю мира и достатка,

Свобод и прав, добра, удачи,

Пусть в мирном будущем легко

Видео дня

Решаются в судьбе задачи.

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Поздравления в прозе

Украинцы, с Днем Независимости всех нас! Верим в нашу победу, в наших воинов, в силу нашего духа! Пусть наша родина цветет и развивается. Мы украинцы - и гордимся этим!

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Неважно, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, неважно сколько нам лет. Только одно имеет решающее значение: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!

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Дорогая Украина, сегодня прошло уже 32 года с тех пор, как ты обрела долгожданную независимость. Много испытаний выпало на твою судьбу. Мы верим, что ты преодолеешь все трудности и станешь ещё лучше, чем была, ведь мы тебя любим!

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Поздравляю с Днём независимости Украины и желаю богатой, яркой, сочной, беззаботной, увлекательной и процветающей жизни в любимой стране. Желаю трудиться во благо Украины, желаю себе и близким дарить счастье и любовь!

Напомним, мы уже писали, что нельзя делать в свой День рождения.

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