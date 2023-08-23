Патріотичні привітання з Днем незалежності України у віршах та прозі

24 серпня 2023 року Україна відзначатиме свій 32 День незалежності. Цей день пройде в умовах повномасштабної війни, тому для українців він особливо важливий. Ми пропонуємо вам найкращі привітання з Днем незалежності у віршах та прозі.

Привітання у віршах

З Днем незалежності вас щиро вітаю!

У це свято сьогодні від серця бажаю

Міцного здоров’я, щасливої долі,

Всього щоб в житті у вас було доволі,

Господь хай родину від бід вберігає,

А щастя й достаток ваш дім не минають!

***

Україно моя незалежна!

Ти як поле квітуче, безмежна.

Волошкове блакитне роздолля

Й твоя пісня про щастя і волю.

Захистила свободу і віру.

Ти незламна на стику епох.

І щасливий, хто в тебе повірив,

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Бо з тобою Господь сам і Бог.

Ми черпаємо силу в єднанні,

Гордимось, свято віримо в те,

Що у світу здобудеш визнання.

Україна моя розцвіте!

***

З Днем незалежності вітаю,

В це свято прекрасне бажаю,

Щоб збувалися бажання,

Було щастя та кохання,

Мирне небо у країні,

Злагоди всім українцям!

***

З Днем Незалежності України

Вітаю щиро, браття.

Бажаю нам, вкраїнці,

Любові і завзяття.

Щоб Батьківщина мила

Синьо-жовто розцвіла.

Щоб щастям, миром доля

Для нас успіх рясніла.

***

Рідна моя Україна,

Від душі тебе вітаю.

Процвітання і зростання

У цей день тобі бажаю.

Будь квітуча й плодовита,

Незалежна і щаслива.

Хай панують завжди мир,

Єдність, воля й позитив!

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Привітання в прозі

Українці, з Днем Незалежності всіх нас! Віримо в нашу перемогу, в наших воїнів, в силу нашого духу! Нехай наша батьківщина цвіте і розвивається. Ми українці - і пишаємося цим!

***

Неважливо, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, неважливо скільки нам років. Тільки одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

***

Дорога Україно, сьогодні минуло вже 32 роки відтоді, як ти здобула довгоочікувану незалежність. Багато випробувань випало на твою долю. Ми віримо, що ти подолаєш всі труднощі і станеш ще краще, ніж була, адже ми тебе любимо!

***

Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю багатого, яскравого, соковитого, безтурботного, захоплюючого і процвітаючого життя в улюбленій країні. Бажаю працювати на благо України, бажаю собі і близьким дарувати щастя і любов!

Нагадаємо, ми вже писали, що не можна робити на свій День народження.

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