Що категорично заборонено робити на свій День народження: інакше відвернете удачу та щастя

День народження – важливий час, коли треба залучити удачу та успіх на свій бік. У цьому допоможуть кілька важливих народних прикмет.

Цей день важливо зустрічати у гарному настрої та зі світлими думками. Так ви залучите щастя на свій бік, яке буде супроводжувати весь рік.

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До свого Дня народження варто закінчити всі важливі справи, роздати борги та пробачити попередні образи.

Крім цього, в день народження на ближчий рік закладається програма. Тому наповніть його щастям, позитивом та приємними подіями.

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Що не можна робити на свій День народження:

Не потрібно згадувати про проблеми з грошима та борги.

Не позичайте гроші, оскільки весь наступний рік матимете фінансові проблеми, а бідність вас супроводжуватиме.

Не стрижіться на свято. Так можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Не виносьте сміття та не мийте підлогу.

У день народження не можна спілкуватися з хворими людьми та жебраками, бо так накличете на себе чужі хвороби та недуги.

Не можна раніше потрібної дати відзначати день народження.

Не одягайте на свято старі поношені речі, бо так ви відлякаєте успіх.

Згідно з народними прикметами, не можна приймати в подарунок головні убори, скарбнички, гаманці, годинники, мийні засоби, парну кількість квітів.

Народні прикмети на День народження:

1. Якщо на ваш день народження сонячно, то майбутнє буде щасливе та добре.

2. Якщо цього дня сильний вітер, то очікують грандіозні зміни.

3. Якщо випав сніг, то на вас чекає великий прибуток. Сильний мороз – до життєвих труднощів.

4. Якщо на вулиці гроза в цей день – неспокійне майбутнє; сильна злива – позбудетеся негативу; легкий дощик з проблисками сонця – до успіху та щастя. Якщо після дощу з'явилася веселка, то у справах на вас чекає успіх та благополуччя в особистому житті.

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