Пенсии могут начать выплачивать по-новому: что предлагают в Раде

В Верховную Раду подали новый законопроект, который предусматривает изменения в выплатах. Узнайте, что стоит ожидать пенсионерам после нововведений.

Народный депутат Тарас Тарасенко сообщил, что в документе предлагается предоставить "Новой почте" возможность осуществлять пенсионные выплаты через ее платежную систему NovaPay. Об этом пишет 24 канал.

"NovaPay может стать таким оператором также. Они говорят, что у них также большая сеть, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта" в селах", – отметил он.

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На данный момент эти обязанности возложены на государственные учреждения: "Укрпочта" и "Ощадбанк".

Что известно о NovaPay?

NovaPay – это финансовая платформа от "Новой Почты", обладающая расширенной лицензией от Нацбанка. Она предоставляет услуги открытия и обслуживания счетов для физических лиц и бизнеса, выпускает карты для клиентов, обеспечивает эквайринг для предприятий, осуществляет переводы без необходимости открытия счета, предлагает кредитование и прием средств на счета с последующей их выплатой.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, на какие надбавки к пенсии имеют право украинцы, достигшие 65-летнего возраста.

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