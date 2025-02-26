Пенсии по инвалидности могут возрасти с 1 марта 2025 года: подробности

В марте повышение пенсии для лиц с инвалидностью возможно только в результате индексации. Размер этого повышения пока еще не установлен правительством.

Об этом информирует "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины. Размер пенсионной выплаты по инвалидности и в дальнейшем будет определяться с учетом возраста человека, продолжительности страхового стажа, установленной пенсии по возрасту и обстоятельств, при которых был получен этот статус.

"В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа, засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет", – отмечается в сообщении ПФУ.

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В настоящее время соотношение между пенсией по возрасту и пенсией по инвалидности выглядит следующим образом:

лица, имеющие I группу инвалидности – 100% от определенной для них пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Стоит напомнить, что назначение пенсии по инвалидности возможно при условии наличия от 1 до 15 лет страхового стажа, причем необходимое количество лет зависит от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Текущий размер минимальных пенсий для лиц с инвалидностью составляет:

для лиц с инвалидностью I группы – 2980 грн;

для неработающих лиц с инвалидностью II или III группы – 2520 грн;

для работающих лиц с инвалидностью II или III группы – 2093 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторых украинцев могут оставить без пенсии по инвалидности.

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