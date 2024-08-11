Пенсии в Украине: какая выплата ждет граждан со средней зарплатой

В Украине при средней заработной плате можно ожидать пенсию, которые будет составлять всего 5 401,5 грн. Такая выплата доступна для лиц с трудовым стажем в 35 лет.

Согласно информации, опубликованной на OBOZ.UA, размер пенсии в стране определяется на основе двух ключевых параметров: продолжительности трудовой деятельности и размера заработной платы. Взносы в пенсионный фонд, которые делаются с официальной зарплаты, влияют на конечную сумму пенсии. Таким образом, более высокая заработная плата и длинный трудовой стаж обеспечивают большую пенсию в будущем.

В Украине для вычисления пенсий используется следующий метод: нужно вычислить средний доход за последние три года, умножить его на соотношение собственной зарплаты к средней, добавить стаж в годах, а затем умножить на 1%. Результатом будет сумма, которую вы будете получать в качестве пенсии.

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Размер пенсий в Украине

За прошедшие три месяца в Украине наблюдалось повышение средней пенсионной выплаты на сумму около 73 гривен, что увеличило среднюю пенсию до 5816 гривен. По сравнению с январем 2024 года, когда средняя пенсия составляла 5385 гривен, это значительный рост. Если же считать изменение размера средней пенсии за все время полномасштабной войны, то выплаты выросли с 3991 до 5816 гривен, что отражает увеличение на 45.7%. Это превышает кумулятивный индекс инфляции за аналогичный период, который составил 35.5%. Таким образом, рост средней пенсии должен был бы компенсировать подорожание товаров и услуг.

Однако минимальная пенсия увеличилась лишь на 22% с января 2022 года, выросши с 1934 гривен до 2361 гривен. Это означает, что индексация минимальной пенсии не успела наверстать темпы инфляции, оставляя тех, кто получает минимальные выплаты, с наибольшими потерями в результате инфляции.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

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