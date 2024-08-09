Щоб отримати більше грошей, деяким пенсіонерам треба звернутися у ПФУ: подробиці
Причинами для перерахунку пенсії можуть бути як початок трудової діяльності, так і її завершення, зміна статусу підприємця, а також інші життєві обставини. Щоб отримати пенсію в повному обсязі, рекомендується регулярно оновлювати свої дані в Пенсійному фонді.
Пенсійний фонд України повідомив, що українцям можуть перерахувати пенсію за певних обставин. Для цього необхідно подати відповідну заяву до фонду.
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Причини для перерахунку пенсій
Перерахунок здійснюється у таких випадках:
- Початок чи закінчення трудових відносин
- Реєстрація або зняття з обліку як ФОП
- Зміна або припинення особливого статусу пенсіонера
Термін подачі заяви
Заяву необхідно подати протягом 10 днів після змін. Це можна зробити особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал ПФУ.
Як подати заяву через вебпортал ПФУ
- Авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою КЕП.
- У розділі "Про пенсійне забезпечення" обрати "Заяву на перерахунок пенсії".
- Заповнити поля заяви та завантажити скановані копії необхідних документів.
- Сформувати заяву та надіслати до Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, чи зміниться розмір мінімальної пенсії в Україні з 1 серпня.
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