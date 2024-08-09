Чтобы получить больше денег, некоторым пенсионерам нужно обратиться в ПФУ: подробности
Причинами для перерасчета пенсии могут являться как начало трудовой деятельности, так и ее завершение, изменение статуса предпринимателя, а также другие жизненные обстоятельства. Чтобы получить пенсию в полном объеме, рекомендуется регулярно обновлять свои данные в Пенсионном фонде.
Пенсионный фонд Украины сообщил, что украинцам могут перечислить пенсию при определенных обстоятельствах. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в фонд.
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Причины для перерасчета пенсий
Перерасчет производится в следующих случаях:
- Начало или окончание трудовых отношений
- Регистрация или снятие с учета как ФЛП
- Смена или прекращение особого статуса пенсионера
Срок подачи заявления
Заявление необходимо подать в течение 10 дней после изменения. Это можно сделать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через портал ПФУ.
Как подать заявление через портал ПФУ
- Авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП.
- В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление на перерасчет пенсии".
- Заполните поля заявления и загрузите сканированные копии необходимых документов.
- Сформировать заявление и отправить в Пенсионный фонд Украины.
Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.
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