Чтобы получить больше денег, некоторым пенсионерам нужно обратиться в ПФУ: подробности

Причинами для перерасчета пенсии могут являться как начало трудовой деятельности, так и ее завершение, изменение статуса предпринимателя, а также другие жизненные обстоятельства. Чтобы получить пенсию в полном объеме, рекомендуется регулярно обновлять свои данные в Пенсионном фонде.

Пенсионный фонд Украины сообщил, что украинцам могут перечислить пенсию при определенных обстоятельствах. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в фонд.

Вас также заинтересует: Как пенсионерам могут незаметно урезать выплаты при перерасчете

Причины для перерасчета пенсий

Перерасчет производится в следующих случаях:

Начало или окончание трудовых отношений

Регистрация или снятие с учета как ФЛП

Смена или прекращение особого статуса пенсионера

Срок подачи заявления

Заявление необходимо подать в течение 10 дней после изменения. Это можно сделать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через портал ПФУ.

Как подать заявление через портал ПФУ

Авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП. В разделе "О пенсионном обеспечении" выбрать "Заявление на перерасчет пенсии". Заполните поля заявления и загрузите сканированные копии необходимых документов. Сформировать заявление и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, изменится ли размер минимальной пенсии в Украине с 1 августа.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!